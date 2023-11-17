Немов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Немов Александр Иванович

Мать: Немова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Немова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Немова Августа Ивановна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Немов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Немова Августа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немова Августа Ивановна

Смерть
Неизвестно
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