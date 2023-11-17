Немов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Немов Александр Иванович
Мать: Немова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Немова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Немова Августа Ивановна
Рождение ребёнка
1956
Мать ребёнка: Немова Августа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Немова Августа Ивановна
Смерть
Неизвестно