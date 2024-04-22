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Немов Иван Яковлевич

Место рождения

Вочурово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Немов Яков Семенович

Мать: Немова Прасковья Ивановна

Вочурово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.06.1896

Дочь: Немова Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Немова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
24.05.1898

Дочь: Немова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Немова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
17.11.1899

Дочь: Немова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Немова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Немов Александр Иванович

Мать ребёнка: Немова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
16.05.1909

Сын: Немов Василий Иванович

Мать ребёнка: Немова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
23.03.1912

Сын: Немов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Немова Наталья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немова Наталья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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