Немов Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Немов Яков Семенович
Рождение ребёнка
15.06.1896
Дочь: Немова Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Немова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
24.05.1898
Дочь: Немова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Немова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
17.11.1899
Дочь: Немова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Немова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Немова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
16.05.1909
Мать ребёнка: Немова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
23.03.1912
Мать ребёнка: Немова Наталья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Немова Наталья Федоровна
Смерть
Неизвестно