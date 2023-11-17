Немова Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немова Наталья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1896

Дочь: Немова Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Немов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
24.05.1898

Дочь: Немова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Немов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
17.11.1899

Дочь: Немова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Немов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Немов Александр Иванович

Отец ребёнка: Немов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
16.05.1909

Сын: Немов Василий Иванович

Отец ребёнка: Немов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
23.03.1912

Сын: Немов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Немов Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немов Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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