Немова Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.06.1896
Дочь: Немова Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Немов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
24.05.1898
Дочь: Немова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Немов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
17.11.1899
Дочь: Немова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Немов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Немов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
16.05.1909
Отец ребёнка: Немов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
23.03.1912
Отец ребёнка: Немов Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Немов Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно