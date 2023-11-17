Немова Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немова Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Немов Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Немов Яков Семенович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Соколова Зиновия Яковлевна

Отец ребёнка: Немов Яков Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Немов Яков Семенович

Смерть
Неизвестно
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