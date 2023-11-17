Немова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Немов Яков Семенович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Соколова Зиновия Яковлевна
Отец ребёнка: Немов Яков Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немов Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Немов Яков Семенович
Смерть
Неизвестно