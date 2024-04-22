Соколова (Немова) Зиновия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Немов Яков Семенович
Рождение ребёнка
31.08.1895
Дочь: Соколова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
29.08.1898
Сын: Соколов Александр Иванович
Отец ребёнка: Соколов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
18.07.1900
Дочь: Соколова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соколов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно