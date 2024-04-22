Соколова (Немова) Зиновия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Немова) Зиновия Яковлевна

Место рождения

Вочурово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Немов Яков Семенович

Мать: Немова Прасковья Ивановна

Вочурово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
31.08.1895

Дочь: Соколова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
29.08.1898

Сын: Соколов Александр Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
18.07.1900

Дочь: Соколова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Семен Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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