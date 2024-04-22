Соколов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1895
Дочь: Соколова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Зиновия Яковлевна
Рождение ребёнка
29.08.1898
Сын: Соколов Александр Иванович
Мать ребёнка: Соколова Зиновия Яковлевна
Рождение ребёнка
18.07.1900
Дочь: Соколова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Зиновия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соколова Зиновия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно