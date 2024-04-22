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Соколов Иван Васильевич

Место рождения

Починок, Медведицкая волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Починок, Медведицкая волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
31.08.1895

Дочь: Соколова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Зиновия Яковлевна

Рождение ребёнка
29.08.1898

Сын: Соколов Александр Иванович

Мать ребёнка: Соколова Зиновия Яковлевна

Рождение ребёнка
18.07.1900

Дочь: Соколова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Зиновия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Семен Иванович

Мать ребёнка: Соколова Зиновия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Зиновия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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