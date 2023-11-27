Шабунин Архип Антонович
Место рожденияНовомакарово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Новомакарово
Рождение ребёнка
1908
Сын: Шабунин Матвей
Мать ребёнка: ?
Новомакарово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабунин Василий Архипович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабунин Василий
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно
Дубовка
Причина смерти: Убийство