Шабунин Архип Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабунин Архип Антонович

Место рождения

Новомакарово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новомакарово
Рождение ребёнка
1908

Сын: Шабунин Матвей

Мать ребёнка: ?

Новомакарово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабунин Василий Архипович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабунин Василий

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Дубовка
Причина смерти: Убийство
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