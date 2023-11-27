Шабунин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шабунин Архип Антонович
Мать: ?
Рождение ребёнка
27.11.1914
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Шабунина Александра
Воронежская обл.
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Шабунин Александр
Мать ребёнка: Шабунина Александра
Воронежская обл.
Рождение ребёнка
08.08.1924
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Шабунина Александра
Воронежская обл.
Рождение ребёнка
23.11.1928
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Шабунина Александра
Воронежская обл.
Рождение ребёнка
23.11.1928
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Шабунина Александра
Воронежская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новокщёнова Любовь
Мать ребёнка: Шабунина Александра
Воронежская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шабунина Александра
Смерть
Неизвестно