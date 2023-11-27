Шабунин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабунин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шабунин Архип Антонович

Мать: ?

Рождение ребёнка
27.11.1914

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Шабунина Александра

Воронежская обл.
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Шабунин Александр

Мать ребёнка: Шабунина Александра

Воронежская обл.
Рождение ребёнка
08.08.1924

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Шабунина Александра

Воронежская обл.
Рождение ребёнка
23.11.1928

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Шабунина Александра

Воронежская обл.
Рождение ребёнка
23.11.1928

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Шабунина Александра

Воронежская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новокщёнова Любовь

Мать ребёнка: Шабунина Александра

Воронежская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабунина Александра

Смерть
Неизвестно
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