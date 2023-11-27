Шабунин Матвей
Место рожденияНовомакарово
Дата рождения1908
Дата смерти15.05.1947
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Шабунин Архип Антонович
Мать: ?
Новомакарово
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Шабунин Иван
Мать ребёнка: Шабунина Анна
Воронежская обл.
Рождение ребёнка
1931
Сын: Шабунин Павел
Мать ребёнка: Шабунина Анна
Воронежская обл.
Рождение ребёнка
19.08.1934
Дочь: Ширинкина Мария
Мать ребёнка: Шабунина Анна
Воронежская обл.
Рождение ребёнка
1938
Сын: Шабунин Георгий
Мать ребёнка: Шабунина Анна
Воронежская обл.
Рождение ребёнка
14.01.1942
Дочь: Корчагина Нина
Мать ребёнка: Шабунина Анна
Воронежская обл.
Рождение ребёнка
22.10.1944
Дочь: Маркарова Любовь
Мать ребёнка: Шабунина Анна
Воронежская обл.
Смерть
15.05.1947
Воронежская обл.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Воронежская обл.