Шабунин Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабунин Матвей

Шабунин Матвей

Место рождения

Новомакарово

Дата рождения

1908

Дата смерти

15.05.1947

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Шабунин Архип Антонович

Мать: ?

Новомакарово
Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Шабунин Иван

Мать ребёнка: Шабунина Анна

Воронежская обл.
Рождение ребёнка
1931

Сын: Шабунин Павел

Мать ребёнка: Шабунина Анна

Воронежская обл.
Рождение ребёнка
19.08.1934

Дочь: Ширинкина Мария

Мать ребёнка: Шабунина Анна

Воронежская обл.
Рождение ребёнка
1938

Сын: Шабунин Георгий

Мать ребёнка: Шабунина Анна

Воронежская обл.
Рождение ребёнка
14.01.1942

Дочь: Корчагина Нина

Мать ребёнка: Шабунина Анна

Воронежская обл.
Рождение ребёнка
22.10.1944

Дочь: Маркарова Любовь

Мать ребёнка: Шабунина Анна

Воронежская обл.
Смерть
15.05.1947
Воронежская обл.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Воронежская обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close