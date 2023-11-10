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Алябьев Василий Александрович

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

1784

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Алябьев Александр Васильевич

Мать: Алябьева Анна Андреевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
15.01.1787
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
(Тобольское наместничество) Переехал с семьёй из Перми в Тобольск по месту службы отца Тобольским губернатором
Место жительства
1796
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Переехал с семьёй из Тобольска в Астрахань по месту службы отца
Место жительства
1798
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Переехал с семьёй из Астрахани в Петербург по месту службы отца
Место жительства
1803
Москва, город федерального значения Москва
Переехал с семьёй из Петербурга в Москву по месту службы отца
Смерть
1857
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