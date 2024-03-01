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Потерина Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1904

Дата смерти

16.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1904

Отец: Потерин Иван Егорович

Мать: Горчакова Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
11.06.1924

Сын: Виноградов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Виноградов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Виноградов Василий Александрович

Отец ребёнка: Виноградов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
20.02.1931

Дочь: Виноградова Вера Александровна

Отец ребёнка: Виноградов Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Александр Владимирович

Смерть
16.06.1983
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