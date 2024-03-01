Потерина Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1904
Дата смерти16.06.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1904
Рождение ребёнка
11.06.1924
Сын: Виноградов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Виноградов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Виноградов Василий Александрович
Отец ребёнка: Виноградов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
20.02.1931
Дочь: Виноградова Вера Александровна
Отец ребёнка: Виноградов Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.06.1983