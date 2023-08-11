Потерин Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1870
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1870
Отец: Потерин Егор Сергеев
Рождение ребёнка
13.08.1891
Мать ребёнка: Горчакова Наталья Константиновна
Рождение ребёнка
16.12.1900
Дочь: Потерина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Горчакова Наталья Константиновна
Рождение ребёнка
31.05.1904
Дочь: Потерина Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Горчакова Наталья Константиновна
Рождение ребёнка
13.10.1905
Дочь: Потерина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Горчакова Наталья Константиновна
Рождение ребёнка
01.03.1907
Мать ребёнка: Горчакова Наталья Константиновна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Потерина Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Горчакова Наталья Константиновна
Рождение ребёнка
15.04.1910
Мать ребёнка: Горчакова Наталья Константиновна
Рождение ребёнка
03.07.1913
Сын: Потерин Александр Иванович
Мать ребёнка: Горчакова Наталья Константиновна
Рождение ребёнка
10.09.1915
Дочь: Потерина Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Горчакова Наталья Константиновна
Смерть
1944