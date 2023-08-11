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Потерин Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1870

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1870

Отец: Потерин Егор Сергеев

Мать: Потерина Феодора Васильева

Рождение ребёнка
13.08.1891

Сын: Потерин Максим Иванович

Мать ребёнка: Горчакова Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
16.12.1900

Дочь: Потерина Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Горчакова Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
31.05.1904

Дочь: Потерина Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Горчакова Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
13.10.1905

Дочь: Потерина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Горчакова Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
01.03.1907

Сын: Потерин Иван Иванович

Мать ребёнка: Горчакова Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Потерина Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Горчакова Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
15.04.1910

Сын: Потерин Николай Иванович

Мать ребёнка: Горчакова Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
03.07.1913

Сын: Потерин Александр Иванович

Мать ребёнка: Горчакова Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
10.09.1915

Дочь: Потерина Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Горчакова Наталья Константиновна

Смерть
1944

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