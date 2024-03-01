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Виноградов Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1903

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1903

Отец: Виноградов Владимир Степанов

Мать: Виноградова Александра Павловна

Рождение ребёнка
11.06.1924

Сын: Виноградов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Потерина Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Виноградов Василий Александрович

Мать ребёнка: Потерина Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
20.02.1931

Дочь: Виноградова Вера Александровна

Мать ребёнка: Потерина Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потерина Клавдия Ивановна

Смерть
1943
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