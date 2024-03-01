Виноградов Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1903
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1903
Рождение ребёнка
11.06.1924
Сын: Виноградов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Потерина Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Виноградов Василий Александрович
Мать ребёнка: Потерина Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
20.02.1931
Дочь: Виноградова Вера Александровна
Мать ребёнка: Потерина Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943