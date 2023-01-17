Остафьев Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстафьев Алексей Иванович

Остафьев Алексей Иванович

avatar

Место рождения

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

27.04.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Иван

Мать: не указана

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.08.1866

Дочь: Остафьева Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Авдотья Егоровна/Георгиевна

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.09.1871 ст.

Сын: Остафьев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
19.02.1884

Дочь: Остафьева Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
07.07.1886 ст.

Дочь: Остафьева Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Егоровна/Георгиевна

Смерть
27.04.1914 ст.
Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close