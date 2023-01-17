Остафьев Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти27.04.1914 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1866
Дочь: Остафьева Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Авдотья Егоровна/Георгиевна
Рождение ребёнка
24.09.1871 ст.
Сын: Остафьев Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
19.02.1884
Дочь: Остафьева Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
07.07.1886 ст.
Дочь: Остафьева Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.04.1914 ст.