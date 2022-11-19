Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1871 ст.
Сын: Остафьев Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Остафьев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1884
Дочь: Остафьева Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Остафьев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
07.07.1886 ст.
Дочь: Остафьева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Остафьев Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно