Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остафьев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
24.09.1871 ст.

Сын: Остафьев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Остафьев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
19.02.1884

Дочь: Остафьева Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Остафьев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
07.07.1886 ст.

Дочь: Остафьева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Остафьев Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно

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