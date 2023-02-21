Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Остафьев Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Остафьев Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Остафьев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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