Мандрыка (Кицинская) ?
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиПосле 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Графиня.
Бракосочетание
Около 1820
Графиня Кицинская
Рождение ребёнка
06.02.1822
Отец ребёнка: Мандрыка Андрей Яковлевич
Из дворян Черниговской губернии.
Место жительства
23.06.1822
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Переехала по месту службы мужа.
Место жительства
09.05.1824
Переехала с семьёй по месту службы мужа.
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Мандрыка Эмилия Андреевна
Отец ребёнка: Мандрыка Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Бибикова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Мандрыка Андрей Яковлевич
Место жительства
1829
В пожизненном владении Графини Кицинской в Житомирском повете (уезде) было 476 душ и в г. Бердичеве деревянный дом.
Работа или профессия
Неизвестно
Помещица
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1830