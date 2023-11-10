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Мандрыка (Кицинская) ?

Место рождения

Бердичев, Житомирська область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

После 1830

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердичев, Житомирська область
Графиня.
Бракосочетание
Около 1820

Муж: Мандрыка Андрей Яковлевич

Бердичев, Житомирська область
Графиня Кицинская
Рождение ребёнка
06.02.1822

Сын: Мандрыка Аким Андреевич

Отец ребёнка: Мандрыка Андрей Яковлевич

Бердичев, Житомирська область
Из дворян Черниговской губернии.
Место жительства
23.06.1822
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Переехала по месту службы мужа.
Место жительства
09.05.1824
Полтава, Полтавська область
Переехала с семьёй по месту службы мужа.
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Мандрыка Эмилия Андреевна

Отец ребёнка: Мандрыка Андрей Яковлевич

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Бибикова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Мандрыка Андрей Яковлевич

Полтава, Полтавська область
Место жительства
1829
Бердичев, Житомирська область
В пожизненном владении Графини Кицинской в Житомирском повете (уезде) было 476 душ и в г. Бердичеве деревянный дом.
Работа или профессия
Неизвестно
Помещица
Место жительства
Неизвестно
Бердичев, Житомирська область
Смерть
После 1830
Бердичев, Житомирська область
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