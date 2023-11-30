Мандрыка (Мандрыка) Эмилия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандрыка (Мандрыка) Эмилия Андреевна

Место рождения

Полтава, Полтавська область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

После 1836

Пол

Женский

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Около 1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Мандрыка Андрей Яковлевич

Мать: Мандрыка ?

Полтава, Полтавська область
Образование
1836
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Императорское воспитательное общество благородных девиц (Смольный институт) Окончила с шифром, выпуск 21.
Место жительства
Неизвестно
Полтава, Полтавська область
Смерть
После 1836
Полтава, Полтавська область
девицей.
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