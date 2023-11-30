Мандрыка (Мандрыка) Эмилия Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиПосле 1836
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Мандрыка Андрей Яковлевич
Мать: Мандрыка ?
Образование
1836
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Императорское воспитательное общество благородных девиц (Смольный институт) Окончила с шифром, выпуск 21.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1836
девицей.