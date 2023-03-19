Говорова Пунина Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пунин Пётр Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1960
Дочь: Щипачева Галина Николаевна
Отец ребёнка: Говоров Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Говоров Николай Иванович
Смерть
Неизвестно