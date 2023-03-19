Говорова Пунина Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Говорова Пунина Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пунин Пётр Гаврилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1960

Дочь: Щипачева Галина Николаевна

Отец ребёнка: Говоров Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Говоров Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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