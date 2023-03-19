Юрова (Говорова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрова (Говорова) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Говоров Николай Иванович

Мать: Говорова Пунина Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николенко Мария Николаевна

Отец ребёнка: Юров Николай Валерьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондаренко Елена Николаевна

Отец ребёнка: Юров Николай Валерьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Юров Николай Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юров Николай Валерьевич

Смерть
Неизвестно
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