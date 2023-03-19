Юрова (Говорова) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николенко Мария Николаевна
Отец ребёнка: Юров Николай Валерьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондаренко Елена Николаевна
Отец ребёнка: Юров Николай Валерьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Юров Николай Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно