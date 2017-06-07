Щипачева (Говорова) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1960
Дата смерти07.06.2017
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1960
Рождение ребёнка
28.10.1984
Дочь: Говорова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.12.1990
Дочь: Кутенко Анастасия Геннадьевна
Отец ребёнка: Щипачёв Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
23.02.1992
Сын: Щипачёв Антон Геннадьевич
Отец ребёнка: Щипачёв Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
22.07.1993
Дочь: Симонова Екатерина Геннадьевна
Отец ребёнка: Щипачёв Геннадий Васильевич
Смерть
07.06.2017