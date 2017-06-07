Щипачева (Говорова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипачева (Говорова) Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1960

Дата смерти

07.06.2017

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1960

Отец: Говоров Николай Иванович

Мать: Говорова Пунина Валентина Петровна

Рождение ребёнка
28.10.1984

Дочь: Говорова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.12.1990

Дочь: Кутенко Анастасия Геннадьевна

Отец ребёнка: Щипачёв Геннадий Васильевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.02.1992

Сын: Щипачёв Антон Геннадьевич

Отец ребёнка: Щипачёв Геннадий Васильевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.07.1993

Дочь: Симонова Екатерина Геннадьевна

Отец ребёнка: Щипачёв Геннадий Васильевич

Смерть
07.06.2017
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