Бабенко (Веркиенко) Александра Иоаникиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабенко (Веркиенко) Александра Иоаникиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Веркиенко ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Худякова Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Бабенко Иван Арсеньевич

Рождение ребёнка
26.10.1915

Сын: Бабенко Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Бабенко Иван Арсеньевич

Григорополисская, Россия
Свято-Троицкая церковь, метрика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабенко Иван Арсеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабенко Иван Арсеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Бабенко Иван Арсеньевич

Смерть
1928
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