Бабенко (Веркиенко) Александра Иоаникиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
Дата смерти1928
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: Веркиенко ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Худякова Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Бабенко Иван Арсеньевич
Рождение ребёнка
26.10.1915
Отец ребёнка: Бабенко Иван Арсеньевич
Григорополисская, Россия
Свято-Троицкая церковь, метрика
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Бабенко Иван Арсеньевич
Смерть
1928