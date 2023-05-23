Бабенко Дмитрий Иванович
Место рожденияГригорополисская, Россия
Дата рождения26.10.1915
Дата смерти26.09.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1915
Григорополисская, Россия
Свято-Троицкая церковь, метрика
Бракосочетание
10.04.1936
Жена: Бабенко Марфа Ивановна
Колниболотская Новопокровский район Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.08.1937
Дочь: Диденко Анджелина Дмитриевна
Мать ребёнка: Бабенко Марфа Ивановна
Кущевская, Россия
Военная служба
05.08.1942
Вступление в партизанский отряд Горный | https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_partizan30240/
Рождение ребёнка
01.02.1943
Сын: Бабенко Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Бабенко Марфа Ивановна
Краснодарский край, Кущевский р-н, Ново-Ивановский с/с, с. Ново-Ивановка
Демобилизация
20.07.1943
Выбыл по болезни
Рождение ребёнка
20.08.1945
Дочь: Тесленко Лариса Дмитриевна
Мать ребёнка: Бабенко Марфа Ивановна
Военная служба
Неизвестно
Кореновский РВК
https://poisk.re/way/1725422 https://poisk.re/way/3027799
Смерть
26.09.1949
Кущевская, Россия
Причина смерти: туберкулез горло
Похороны
Неизвестно
Кущевская, Россия