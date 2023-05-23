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Бабенко Дмитрий Иванович

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Место рождения

Григорополисская, Россия

Дата рождения

26.10.1915

Дата смерти

26.09.1949

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1915

Отец: Бабенко Иван Арсеньевич

Мать: Бабенко Александра Иоаникиева

Григорополисская, Россия
Свято-Троицкая церковь, метрика
Бракосочетание
10.04.1936

Жена: Бабенко Марфа Ивановна

Колниболотская Новопокровский район Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.08.1937

Дочь: Диденко Анджелина Дмитриевна

Мать ребёнка: Бабенко Марфа Ивановна

Кущевская, Россия
Военная служба
05.08.1942
Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Вступление в партизанский отряд Горный | https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_partizan30240/
Рождение ребёнка
01.02.1943

Сын: Бабенко Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Бабенко Марфа Ивановна

Краснодарский край, Кущевский р-н, Ново-Ивановский с/с, с. Ново-Ивановка
Демобилизация
20.07.1943
Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Выбыл по болезни
Рождение ребёнка
20.08.1945

Дочь: Тесленко Лариса Дмитриевна

Мать ребёнка: Бабенко Марфа Ивановна

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
Неизвестно
Кореновский РВК
https://poisk.re/way/1725422 https://poisk.re/way/3027799
Смерть
26.09.1949
Кущевская, Россия
Причина смерти: туберкулез горло
Похороны
Неизвестно
Кущевская, Россия