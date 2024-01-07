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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Бабенко Александра Иоаникиева

Отец ребёнка: Веркиенко Иоанникий Александров

Рождение ребёнка
21.04.1907

Дочь: Степанова Любовь Аникеевна

Отец ребёнка: Веркиенко Иоанникий Александров

Рождение ребёнка
01.11.1913

Сын: Веркиенко Георгий Аникеевич

Отец ребёнка: Веркиенко Иоанникий Александров

Новомихайловское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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