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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Бабенко Александра Иоаникиева
Отец ребёнка: Веркиенко Иоанникий Александров
Рождение ребёнка
21.04.1907
Дочь: Степанова Любовь Аникеевна
Отец ребёнка: Веркиенко Иоанникий Александров
Рождение ребёнка
01.11.1913
Сын: Веркиенко Георгий Аникеевич
Отец ребёнка: Веркиенко Иоанникий Александров
Новомихайловское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно