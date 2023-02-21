Царёва Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царёва Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1954

Сын: Царёв Александр Павлович

Отец ребёнка: Царёв Павел Семёнович

Дрезна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрельцова Любовь Павловна

Отец ребёнка: Царёв Павел Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Царёв Павел Семёнович

Смерть
Неизвестно
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