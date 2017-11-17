Царёв Александр Павлович
Место рожденияДрезна
Дата рождения29.12.1954
Дата смерти17.11.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1954
Отец: Царёв Павел Семёнович
Мать: Царёва Валентина
Дрезна
Рождение ребёнка
06.09.1976
Дочь: Марина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Дрезна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.11.2017
Дрезна