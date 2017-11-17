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Царёв Александр Павлович

Место рождения

Дрезна

Дата рождения

29.12.1954

Дата смерти

17.11.2017

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1954

Отец: Царёв Павел Семёнович

Мать: Царёва Валентина

Дрезна
Рождение ребёнка
06.09.1976

Дочь: Марина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дрезна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.11.2017
Дрезна
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