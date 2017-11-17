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Царёв Павел Семёнович

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Место рождения

Вышгород

Дата рождения

1921

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Царёв Семён Миронович

Мать: Царёва Мавра Андрияновна

Вышгород
Рождение ребёнка
29.12.1954

Сын: Царёв Александр Павлович

Мать ребёнка: Царёва Валентина

Дрезна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрельцова Любовь Павловна

Мать ребёнка: Царёва Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Царёва Валентина

Смерть
1996
Дрезна
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