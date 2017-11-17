Царёв Павел Семёнович
Место рожденияВышгород
Дата рождения1921
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Царёв Семён Миронович
Мать: Царёва Мавра Андрияновна
Вышгород
Рождение ребёнка
29.12.1954
Мать ребёнка: Царёва Валентина
Дрезна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрельцова Любовь Павловна
Мать ребёнка: Царёва Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Царёва Валентина
Смерть
1996
Дрезна