Юстус (Швабауэр) Фрида Христиановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Рождение ребёнка
17.03.1941
Дочь: Федько Арина Андеевна
Отец ребёнка: Юстус Андрей
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Осуждение
12.12.1941
Осудили согласно указу ПВС СССР №21/160 от 28 августа 1941 года по обвинению по национальному признаку (немцы).
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юстус Андрей
Смерть
Неизвестно