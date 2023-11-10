Юстус (Швабауэр) Фрида Христиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юстус (Швабауэр) Фрида Христиановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Швабауэр Христиан Христианович

Мать: Швабауэр Христина Полтазовна

Рождение ребёнка
17.03.1941

Дочь: Федько Арина Андеевна

Отец ребёнка: Юстус Андрей

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Осуждение
12.12.1941
Осудили согласно указу ПВС СССР №21/160 от 28 августа 1941 года по обвинению по национальному признаку (немцы).
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юстус Андрей

Смерть
Неизвестно
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