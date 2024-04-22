Швабауэр Христина Бальтазовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швабауэр Христина Бальтазовна

Место рождения

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1892 ст.

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Покровск, Покровский уезд, автономная Социалистическая Советская Республика Немцев Поволжья
Бракосочетание
1912

Муж: Швабауэр Христиан Христианович

Рождение ребёнка
24.11.1923

Дочь: Швабауэр Фрида Христиановна

Отец ребёнка: Швабауэр Христиан Христианович

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Покровск, Покровский уезд, автономная Социалистическая Советская Республика Немцев Поволжья
Рождение ребёнка
До 1923

Дочь: Швабауэр Лидия Христиановна

Отец ребёнка: Швабауэр Христиан Христианович

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Шляйхер Элла Христиановна

Отец ребёнка: Швабауэр Христиан Христианович

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Покровск, Покровский уезд, автономная Социалистическая Советская Республика Немцев Поволжья
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Швабауэр Гильда Христиановна

Отец ребёнка: Швабауэр Христиан Христианович

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Покровск, Покровский уезд, автономная Социалистическая Советская Республика Немцев Поволжья
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Швабауэр Амалия Христиановна

Отец ребёнка: Швабауэр Христиан Христианович

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Покровск, Покровский уезд, автономная Социалистическая Советская Республика Немцев Поволжья
Осуждение
12.12.1941
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Осудили согласно указу ПВС СССР №21/160 от 28 августа 1941 года по обвинению по национальному признаку (немцы).
Отбывание наказания
С 12.12.1941
Вертикос, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Реабилитация осужденного
08.02.1995
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швабауэр Иван Христианович

Отец ребёнка: Швабауэр Христиан Христианович

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1946
Томск, город Томск, Томская область
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