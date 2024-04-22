Швабауэр Христина Бальтазовна
Место рождения
Дата рождения1892 ст.
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.
Покровск, Покровский уезд, автономная Социалистическая Советская Республика Немцев Поволжья
Бракосочетание
1912
Рождение ребёнка
24.11.1923
Дочь: Швабауэр Фрида Христиановна
Отец ребёнка: Швабауэр Христиан Христианович
Покровск, Покровский уезд, автономная Социалистическая Советская Республика Немцев Поволжья
Рождение ребёнка
До 1923
Дочь: Швабауэр Лидия Христиановна
Отец ребёнка: Швабауэр Христиан Христианович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Шляйхер Элла Христиановна
Отец ребёнка: Швабауэр Христиан Христианович
Покровск, Покровский уезд, автономная Социалистическая Советская Республика Немцев Поволжья
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Швабауэр Гильда Христиановна
Отец ребёнка: Швабауэр Христиан Христианович
Покровск, Покровский уезд, автономная Социалистическая Советская Республика Немцев Поволжья
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Швабауэр Амалия Христиановна
Отец ребёнка: Швабауэр Христиан Христианович
Покровск, Покровский уезд, автономная Социалистическая Советская Республика Немцев Поволжья
Осуждение
12.12.1941
Осудили согласно указу ПВС СССР №21/160 от 28 августа 1941 года по обвинению по национальному признаку (немцы).
Отбывание наказания
С 12.12.1941
Вертикос, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Реабилитация осужденного
08.02.1995
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Швабауэр Иван Христианович
Отец ребёнка: Швабауэр Христиан Христианович
Смерть
1946
Томск, город Томск, Томская область