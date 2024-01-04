Юстус (Justus) Андрей (Андреас) Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юстус (Justus) Андрей (Андреас) Давыдович

Место рождения

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.03.1941

Дочь: Федько Арина Андеевна

Мать ребёнка: Швабауэр Фрида Христиановна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Осуждение
15.01.1942
Приговор: трудармия Еркенш. РВК 5 стр. уч. ж/д стр. №27
Место жительства
С 1942 по 1945
Ерейментау, Ерейментауский район, Акмолинская область
Место жительства
С 1945
Еткуль, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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