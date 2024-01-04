Юстус (Justus) Андрей (Андреас) Давыдович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1941
Дочь: Федько Арина Андеевна
Мать ребёнка: Швабауэр Фрида Христиановна
Осуждение
15.01.1942
Приговор: трудармия Еркенш. РВК 5 стр. уч. ж/д стр. №27
Место жительства
С 1942 по 1945
Ерейментау, Ерейментауский район, Акмолинская область
Место жительства
С 1945
Еткуль, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно