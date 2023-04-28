Степанъ Гавриловъ
Место рождения
Дата рождения1723
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Гаврила Петровъ
Мать: Ульяна Емельянова
Рождение ребёнка
1742
Сын: Матвей Степановъ
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
1744
Сын: Яковъ Степановъ
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
1747
Сын: Фаддей Степановъ
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
1749
Сын: Иванъ Степановъ
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Прасковья Степанова
Мать ребёнка: Домна Иванова
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Иванова