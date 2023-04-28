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Степанъ Гавриловъ

Место рождения

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1723

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Гаврила Петровъ

Мать: Ульяна Емельянова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1742

Сын: Матвей Степановъ

Мать ребёнка: Домна Иванова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1744

Сын: Яковъ Степановъ

Мать ребёнка: Домна Иванова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1747

Сын: Фаддей Степановъ

Мать ребёнка: Домна Иванова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1749

Сын: Иванъ Степановъ

Мать ребёнка: Домна Иванова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Прасковья Степанова

Мать ребёнка: Домна Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Иванова

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