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Фаддей Степановъ

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Место рождения

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1747

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Степанъ Гавриловъ

Мать: Домна Иванова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ирина Фаддеева

Мать ребёнка: Ирина Федорова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Родионъ Фаддеевъ

Мать ребёнка: Ирина Федорова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Петръ

Мать ребёнка: Ирина Федорова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Авдотья Фаддеева

Мать ребёнка: Ирина Федорова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Федорова

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