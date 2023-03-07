Фаддей Степановъ
Место рождения
Дата рождения1747
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Степанъ Гавриловъ
Мать: Домна Иванова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ирина Фаддеева
Мать ребёнка: Ирина Федорова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Родионъ Фаддеевъ
Мать ребёнка: Ирина Федорова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Петръ
Мать ребёнка: Ирина Федорова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Авдотья Фаддеева
Мать ребёнка: Ирина Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Федорова