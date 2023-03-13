Домна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Матвей Степановъ

Отец ребёнка: Степанъ Гавриловъ

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1744

Сын: Яковъ Степановъ

Отец ребёнка: Степанъ Гавриловъ

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1747

Сын: Фаддей Степановъ

Отец ребёнка: Степанъ Гавриловъ

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1749

Сын: Иванъ Степановъ

Отец ребёнка: Степанъ Гавриловъ

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Прасковья Степанова

Отец ребёнка: Степанъ Гавриловъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанъ Гавриловъ

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