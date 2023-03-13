Домна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Матвей Степановъ
Отец ребёнка: Степанъ Гавриловъ
Рождение ребёнка
1744
Сын: Яковъ Степановъ
Отец ребёнка: Степанъ Гавриловъ
Рождение ребёнка
1747
Сын: Фаддей Степановъ
Отец ребёнка: Степанъ Гавриловъ
Рождение ребёнка
1749
Сын: Иванъ Степановъ
Отец ребёнка: Степанъ Гавриловъ
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Прасковья Степанова
Отец ребёнка: Степанъ Гавриловъ
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степанъ Гавриловъ