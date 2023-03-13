Ирина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ирина Фаддеева
Отец ребёнка: Фаддей Степановъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Родионъ Фаддеевъ
Отец ребёнка: Фаддей Степановъ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Петръ
Отец ребёнка: Фаддей Степановъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Авдотья Фаддеева
Отец ребёнка: Фаддей Степановъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фаддей Степановъ