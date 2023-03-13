Ирина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ирина Фаддеева

Отец ребёнка: Фаддей Степановъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Родионъ Фаддеевъ

Отец ребёнка: Фаддей Степановъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Петръ

Отец ребёнка: Фаддей Степановъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Авдотья Фаддеева

Отец ребёнка: Фаддей Степановъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаддей Степановъ

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