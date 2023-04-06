Гаврила Петровъ
Место рождения
Дата рождения1705
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Петръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Сын: Степанъ Гавриловъ
Мать ребёнка: Ульяна Емельянова
Рождение ребёнка
1727
Сын: Филиппъ Гавриловъ
Мать ребёнка: Ульяна Емельянова
Рождение ребёнка
1733
Сын: Иванъ Гавриловъ
Мать ребёнка: Ульяна Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Емельянова