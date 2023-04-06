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Гаврила Петровъ

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Место рождения

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1705

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Петръ

Мать: не указана

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1723

Сын: Степанъ Гавриловъ

Мать ребёнка: Ульяна Емельянова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1727

Сын: Филиппъ Гавриловъ

Мать ребёнка: Ульяна Емельянова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1733

Сын: Иванъ Гавриловъ

Мать ребёнка: Ульяна Емельянова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Емельянова

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