Ульяна Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Сын: Степанъ Гавриловъ
Отец ребёнка: Гаврила Петровъ
Рождение ребёнка
1727
Сын: Филиппъ Гавриловъ
Отец ребёнка: Гаврила Петровъ
Рождение ребёнка
1733
Сын: Иванъ Гавриловъ
Отец ребёнка: Гаврила Петровъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Петровъ