Ульяна Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1705 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1723

Сын: Степанъ Гавриловъ

Отец ребёнка: Гаврила Петровъ

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1727

Сын: Филиппъ Гавриловъ

Отец ребёнка: Гаврила Петровъ

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1733

Сын: Иванъ Гавриловъ

Отец ребёнка: Гаврила Петровъ

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Петровъ

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