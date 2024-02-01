Лихалетова Мария Мамонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти01.11.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1926
Сын: Лихалетов Николай Александрович
Отец ребёнка: Лихалетов Александр Христофорович
Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Евдокимова Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Лихалетов Александр Христофорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лихалетов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Лихалетов Александр Христофорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.1961