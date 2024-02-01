Лихалетова Мария Мамонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛихалетова Мария Мамонтовна

Лихалетова Мария Мамонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

01.11.1961

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1926

Сын: Лихалетов Николай Александрович

Отец ребёнка: Лихалетов Александр Христофорович

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Евдокимова Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Лихалетов Александр Христофорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лихалетов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Лихалетов Александр Христофорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лихалетов Александр Христофорович

Смерть
01.11.1961
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close