Лихалетов Константин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.12.1946
Дочь: Лихалетова Людмила Константиновна
Мать ребёнка: Лихалетова Татьяна
Рождение ребёнка
15.08.1950
Сын: Лихалетов Владимир Константинович
Мать ребёнка: Лихалетова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лихалетова Татьяна
Смерть
Неизвестно