Лихалетов Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихалетов Константин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лихалетов Александр Христофорович

Мать: Лихалетова Мария Мамонтовна

Рождение ребёнка
28.12.1946

Дочь: Лихалетова Людмила Константиновна

Мать ребёнка: Лихалетова Татьяна

Рождение ребёнка
15.08.1950

Сын: Лихалетов Владимир Константинович

Мать ребёнка: Лихалетова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лихалетова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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