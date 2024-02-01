Лихалетов Александр Христофорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихалетов Александр Христофорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1926

Сын: Лихалетов Николай Александрович

Мать ребёнка: Лихалетова Мария Мамонтовна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Евдокимова Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Лихалетова Мария Мамонтовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лихалетов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Лихалетова Мария Мамонтовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лихалетова Мария Мамонтовна

Смерть
Неизвестно
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