Лихалетов Александр Христофорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.08.1926
Сын: Лихалетов Николай Александрович
Мать ребёнка: Лихалетова Мария Мамонтовна
Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Евдокимова Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Лихалетова Мария Мамонтовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лихалетов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Лихалетова Мария Мамонтовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно