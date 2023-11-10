Иванов Евгений Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Евгений Игоревич

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Место рождения

Запорожье

Дата рождения

30.05.1987

Пол

Мужской

Отец

1964 г.р.

Мать

1968 г.р.

Жена

Около 1987 г.р.

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1987

Отец: Иванов Игорь Евгеньевич

Мать: Марти Елена Николаевна

Бракосочетание
Около 2011

Жена: Иванова Мария

Рождение ребёнка
17.07.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Мария

Рождение ребёнка
Около 2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Мария

Место жительства
05.11.2020
Объявляю свою веру публично. Меня зовут Евгений, я верую в Господа Иисуса Христа и люблю Господа, несмотря на то, что я человек и я подвожу Его ежедневно.
Место жительства
Неизвестно
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