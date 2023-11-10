Иванов Евгений Игоревич
Место рождения
Дата рождения30.05.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1987
Отец: Иванов Игорь Евгеньевич
Мать: Марти Елена Николаевна
Бракосочетание
Около 2011
Жена: Иванова Мария
Рождение ребёнка
17.07.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Мария
Рождение ребёнка
Около 2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Мария
Место жительства
05.11.2020
Объявляю свою веру публично. Меня зовут Евгений, я верую в Господа Иисуса Христа и люблю Господа, несмотря на то, что я человек и я подвожу Его ежедневно.
Место жительства
Неизвестно