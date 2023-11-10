Иванов Игорь Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения28.05.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1964
Место жительства
Около 1970
Семья переехала из Енакиево в Запорожье по месту работы Евгения Порфирьевича.
Бракосочетание
26.06.1986
Жена: Марти Елена Николаевна
Рождение ребёнка
30.05.1987
Мать ребёнка: Марти Елена Николаевна
Развод
Около 1989
Жена: Марти Елена Николаевна
Место жительства
Около 1990
Между 1-м и 2-м браками у Игоря была связь с Верой. Они познакомились во время уборки урожая, где Вера руководила питанием, а Игорь возглавлял транспорт. Потом они расстались, Вера скрыла беременность... Показать все
Бракосочетание
20.12.1991
Жена: Иванова Ольга Юрьевна
Рождение ребёнка
06.09.1993
Сын: Иванов Святослав Игоревич
Мать ребёнка: Иванова Ольга Юрьевна
Рождение ребёнка
21.07.1996
Мать ребёнка: Иванова Ольга Юрьевна
Работа или профессия
Около 2004
Водитель автобуса
Место жительства
Неизвестно