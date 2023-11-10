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Иванов Игорь Евгеньевич

Место рождения

Енакиево

Дата рождения

28.05.1964

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1964

Отец: Иванов Евгений Порфирьевич

Мать: Иванова Стелла Владимировна

Место жительства
Около 1970
Семья переехала из Енакиево в Запорожье по месту работы Евгения Порфирьевича.
Бракосочетание
26.06.1986

Жена: Марти Елена Николаевна

Рождение ребёнка
30.05.1987

Сын: Иванов Евгений Игоревич

Мать ребёнка: Марти Елена Николаевна

Развод
Около 1989

Жена: Марти Елена Николаевна

Место жительства
Около 1990
Между 1-м и 2-м браками у Игоря была связь с Верой. Они познакомились во время уборки урожая, где Вера руководила питанием, а Игорь возглавлял транспорт. Потом они расстались, Вера скрыла беременность... Показать все
Бракосочетание
20.12.1991

Жена: Иванова Ольга Юрьевна

Рождение ребёнка
06.09.1993

Сын: Иванов Святослав Игоревич

Мать ребёнка: Иванова Ольга Юрьевна

Рождение ребёнка
21.07.1996

Сын: Иванов Ярослав Игоревич

Мать ребёнка: Иванова Ольга Юрьевна

Работа или профессия
Около 2004
Водитель автобуса
Место жительства
Неизвестно
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