Иванова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Мария

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Место рождения

Запорожье

Дата рождения

Около 1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1987 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Около 2010
технический переводчик | Должность: технический переводчик
Бракосочетание
Около 2011

Муж: Иванов Евгений Игоревич

Рождение ребёнка
17.07.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Евгений Игоревич

Рождение ребёнка
Около 2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Евгений Игоревич

Работа или профессия
Неизвестно
технический переводчик
Место жительства
Неизвестно
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