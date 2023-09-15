Иванова Мария
Место рождения
Дата рожденияОколо 1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Около 2010
технический переводчик | Должность: технический переводчик
Бракосочетание
Около 2011
Рождение ребёнка
17.07.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Евгений Игоревич
Рождение ребёнка
Около 2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Евгений Игоревич
Работа или профессия
Неизвестно
технический переводчик
Место жительства
Неизвестно