Ивлева (Иванова) Евдокия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивлева (Иванова) Евдокия Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Гаврила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1908 ст.

Дочь: Иванникова Антонина Петровна

Отец ребёнка: Ивлев Петр Митрофанович

Тормасово, город Ефремов, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивлев Петр Митрофанович

Смерть
Неизвестно
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