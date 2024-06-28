Иванникова (Ивлева) Антонина Петровна 03.03.1908 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванникова (Ивлева) Антонина Петровна

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Место рождения

Тормасово, город Ефремов, Тульская область

Дата рождения

03.03.1908 ст.

Дата смерти

03.12.1992

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1908 ст.

Отец: Ивлев Петр Митрофанович

Мать: Ивлева (Иванова) Евдокия Гавриловна

Тормасово, город Ефремов, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванников Георгий Тихонович

Рождение ребёнка
28.09.1925

Сын: Иванников Василий Егорович (Георгиевич)

Отец ребёнка: Иванников Георгий Тихонович

Иванниково, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Иванников Иван Герогиевич

Отец ребёнка: Иванников Георгий Тихонович

Иванниково, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
24.04.1937

Дочь: Иванникова Валентина Герогиевна

Отец ребёнка: Иванников Георгий Тихонович

Иванниково, город Ефремов, Тульская область
Смерть
03.12.1992
Ефремов, город Ефремов, Тульская область

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