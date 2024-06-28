Иванникова (Ивлева) Антонина Петровна
Место рождения
Дата рождения03.03.1908 ст.
Дата смерти03.12.1992
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1908 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1925
Сын: Иванников Василий Егорович (Георгиевич)
Отец ребёнка: Иванников Георгий Тихонович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Иванников Иван Герогиевич
Отец ребёнка: Иванников Георгий Тихонович
Рождение ребёнка
24.04.1937
Дочь: Иванникова Валентина Герогиевна
Отец ребёнка: Иванников Георгий Тихонович
Смерть
03.12.1992
Ефремов, город Ефремов, Тульская область