Ивлев Петр Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивлев Петр Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивлева (Иванова) Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
03.03.1908 ст.

Дочь: Иванникова (Ивлева) Антонина Петровна

Мать ребёнка: Ивлева (Иванова) Евдокия Гавриловна

Тормасово, город Ефремов, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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