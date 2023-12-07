Ивлев Петр Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1908 ст.
Дочь: Иванникова (Ивлева) Антонина Петровна
Мать ребёнка: Ивлева (Иванова) Евдокия Гавриловна
Тормасово, город Ефремов, Тульская область
Смерть
Неизвестно