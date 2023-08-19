Сапожникова (Мулилова) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапожникова (Мулилова) Евдокия Алексеевна

Сапожникова (Мулилова) Евдокия Алексеевна

Место рождения

Менёвша, Киришский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

20.09.1955

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Мулилов Алексей

Мать: не указана

Менёвша, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Чугунова Валентина

Отец ребёнка: Сапожников ?

Менёвша, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.09.1913

Сын: Сапожников Константин Федорович

Отец ребёнка: Сапожников Федор Александрович

Кусино Тигодской Волости
Рождение ребёнка
1915

Сын: Сапожников Александр

Отец ребёнка: Сапожников Федор Александрович

Менёвша, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.09.1920

Дочь: Исакова Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Сапожников Федор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Сапожников ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапожников ?

Смерть
20.09.1955
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close