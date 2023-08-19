Сапожникова (Мулилова) Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смерти20.09.1955
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: Мулилов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Чугунова Валентина
Отец ребёнка: Сапожников ?
Рождение ребёнка
19.09.1913
Сын: Сапожников Константин Федорович
Отец ребёнка: Сапожников Федор Александрович
Кусино Тигодской Волости
Рождение ребёнка
1915
Сын: Сапожников Александр
Отец ребёнка: Сапожников Федор Александрович
Рождение ребёнка
17.09.1920
Дочь: Исакова Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Сапожников Федор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Сапожников ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сапожников ?
Смерть
20.09.1955