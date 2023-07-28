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Сапожников Константин Федорович

Место рождения

Кусино Тигодской Волости

Дата рождения

19.09.1913

Дата смерти

19.11.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1913

Отец: Сапожников Федор Александрович

Мать: Сапожникова Евдокия Алексеевна

Кусино Тигодской Волости
Бракосочетание
22.11.1936

Жена: Сапожникова Елизавета Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.08.1938

Дочь: Фролова Людмила Константиновна

Мать ребёнка: Сапожникова Елизавета Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.06.1941

Дочь: Галина Константиновна

Мать ребёнка: Сапожникова Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
04.02.1947

Сын: Сапожникова Вячеслав Константинович

Мать ребёнка: Сапожникова Елизавета Петровна

Лигниц
Рождение ребёнка
26.01.1952

Сын: Сапожников Евгений Константинович

Мать ребёнка: Сапожникова Елизавета Петровна

Смерть
19.11.1992
Ропша, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область