Сапожников Константин Федорович
Место рожденияКусино Тигодской Волости
Дата рождения19.09.1913
Дата смерти19.11.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1913
Кусино Тигодской Волости
Бракосочетание
22.11.1936
Рождение ребёнка
12.08.1938
Дочь: Фролова Людмила Константиновна
Мать ребёнка: Сапожникова Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
?.06.1941
Дочь: Галина Константиновна
Мать ребёнка: Сапожникова Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
04.02.1947
Сын: Сапожникова Вячеслав Константинович
Мать ребёнка: Сапожникова Елизавета Петровна
Лигниц
Рождение ребёнка
26.01.1952
Сын: Сапожников Евгений Константинович
Мать ребёнка: Сапожникова Елизавета Петровна
Смерть
19.11.1992
Ропша, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область