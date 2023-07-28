Исакова (Сапожникова) Надежда Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1920
Дата смерти14.06.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1940
Сын: Исаков Александр Борисович
Отец ребёнка: Исаков Борис Иванович
Рождение ребёнка
25.10.1947
Дочь: Исакова (Исакова) Елена
Отец ребёнка: Исаков Борис Иванович
Смерть
14.06.1994
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург