Исакова (Сапожникова) Надежда Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова (Сапожникова) Надежда Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1920

Дата смерти

14.06.1994

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1920

Отец: Сапожников Федор Александрович

Мать: Сапожникова (Мулилова) Евдокия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Борис Иванович

Рождение ребёнка
10.07.1940

Сын: Исаков Александр Борисович

Отец ребёнка: Исаков Борис Иванович

Рождение ребёнка
25.10.1947

Дочь: Исакова (Исакова) Елена

Отец ребёнка: Исаков Борис Иванович

Смерть
14.06.1994
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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