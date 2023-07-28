Сапожников ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожников ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Чугунова Валентина

Мать ребёнка: Сапожникова Евдокия Алексеевна

Менёвша, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Сапожникова Евдокия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапожникова Евдокия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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