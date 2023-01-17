Клинникова (Чусова) Стефанида Михайловна
Место рождения
Дата рождения29.11.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1884
Отец: Чусов Михаил Петрович
Мать: Чусова Марфа Григорьевна
Бракосочетание
20.04.1903
Рождение ребёнка
20.10.1906
Дочь: Александра Григорьевна Талдыкина
Отец ребёнка: Клинников Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
15.09.1908
Сын: Клинников Димитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Клинников Григорий Филиппович
Смерть
Неизвестно