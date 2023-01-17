Клинникова (Чусова) Стефанида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлинникова (Чусова) Стефанида Михайловна

Клинникова (Чусова) Стефанида Михайловна

avatar

Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

29.11.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1884

Отец: Чусов Михаил Петрович

Мать: Чусова Марфа Григорьевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
20.04.1903

Муж: Клинников Григорий Филиппович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.10.1906

Дочь: Александра Григорьевна Талдыкина

Отец ребёнка: Клинников Григорий Филиппович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.09.1908

Сын: Клинников Димитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Клинников Григорий Филиппович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close